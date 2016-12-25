NBA》耶誕大戰只看1場 麥格瑞迪：騎士必勝

5場耶誕大戰最受矚目的當屬騎士在主場出戰勇士的比賽。(美聯社資料照)

才剛成為明年籃球名人堂候選人的前火箭球星麥格瑞迪，如今也開始變「大嘴巴」了嗎？麥格瑞迪25日表示，在5場耶誕大戰中，他打算只看騎士與勇士之戰，其他4場都不看，更預告騎士會在這場世紀大戰當中贏球！

「我唯一會關注的1場耶誕大戰是騎士對勇士，」目前擔任《ESPN》球評的麥格瑞迪說「我想看這場總冠軍賽重演，也想看騎士怎麼跟擁有杜蘭特的勇士對位，我認為騎士會贏下這場球，至於其他的比賽，或許我會睡覺。」

至於現役球員當中，誰的球風跟麥格瑞迪最像？他認為應該是勇士杜蘭特或溜馬保羅喬治，不過如果真的入選籃球名人堂，打算找誰擔任引薦人，麥格瑞迪卻賣了關子，「是的，我當然想過要找誰，不過我現在不會告訴你。」

(中時電子報)