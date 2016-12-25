華航高雄往返北海道航班 延後24小時起飛

華航今天表示，上午高雄往返日本北海道札幌新千歲機場的航班，因當地起降航班多，尚難消化，將延後24小時起飛。

華航延後起飛航班為CI134高雄-札幌、CI135札幌-高雄。

長榮航空今天也有兩班桃園往返札幌的航班，上午預定7時15分的航班已在上午7時37分起飛，略延後22分，另一班原訂上午9時30分出發的班機，延後到中午12時起飛，回程起飛時間從當地下午2時5分延後到下午4時35分。1051225

(中央社)