誰挺核食就罷免誰 公聽會新北場群眾抗議

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

日本核災區食品管理及開放與否公聽會新北場，今天一早就聚集許多抗議群眾，一度與警方爆發激烈衝突。

這場公聽會上午在新店「台北矽谷國際會議中心」舉行，一早就聚集許多民眾高喊反核食口號，現場雖部署優勢警力，但仍爆發多起衝撞衝突。群眾高喊「誰挺核食就罷免誰」口號，場面火爆。1051225

(中央社)