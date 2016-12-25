學生趕打工出車禍 幸無生命危險
嘉義市19歲蔡姓男學生今天早上騎機車前往打工地點，不料，中途與汽車發生車禍，當場倒地不起，救護人員趕抵，所幸意識清楚，暫無生命危險；原因待釐清。
嘉義市消防局表示，忠孝路與保忠一街口於早上6時12分傳出機車與小客車車禍事故，1名男騎士因撞擊仰躺在地上，後湖消防分隊救護車立即趕往。
救護人員抵達現場後，發現機車騎士蔡姓男子倒臥在地上，傷者意識清楚、右手痠麻無法移動，右大腿腫脹，立即清洗傷口、包紮止血固定。
消防局指出，救護人員發現機車車體嚴重損毀，撞擊力道大，懷疑蔡男有傷及頸椎，擔心搬運造成更嚴重傷害，給予上頸圈保護，並固定於長背板後，立即送醫治療。
消防局說，19歲的傷者蔡男目前還在讀書，早上正騎車前往打工工作地點，不料，中途卻發生車禍；至於肇事原因，需由警方進一步調查釐清。1051225
(中央社)
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