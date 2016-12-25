是立委也是母親 李彥秀稱職扮演

國民黨立法院黨團副書記長李彥秀在立法院表現亮眼，但除了立委、黨團幹部的身分外，她還是一名母親。就算立法院事務再忙再累，她還是會想盡辦法陪伴女兒成長。（資料照片）中央社 105年12月25日

國民黨立法院黨團副書記長李彥秀在立法院表現亮眼，但除了立委、黨團幹部的身分外，她還是一名母親。就算立法院事務再忙再累，她還是會想盡辦法陪伴女兒成長。

第9屆立法院第2會期即將進入尾聲，初次挑戰立委就當選的李彥秀，由於過去擔任過台北市議員的歷練，讓她比其他新科立委都快進入狀況，兩會期下來，她共提了58件法律修正案，其中有3個提案三讀通過，並辦過4場的公聽會，成績亮眼。

但是李彥秀也坦言，她沒有想到當立委會這麼忙，又身兼國民黨團的幹部，陪目前就讀小二的女兒時間真的很少，家庭與工作很難達到平衡。專訪過程中，李彥秀的言談透露著母親對孩子的關愛。

李彥秀表示，還好現在智慧型手機很方便，有時可以用Facetime跟女兒講講話，而平日晚上除了地方的行程，她也會盡量讓自己能夠在晚上8時30分前回到家，就為了在女兒上床前，有時間跟她講講話，或是盯女兒的功課。李彥秀笑著說，有時記者晚上打電話來，她都正在盯女兒寫作業。

儘管立法院事務繁忙，為了讓女兒飲食均衡，李彥秀也堅持一早5時30分起床，一邊看新聞一邊幫女兒準備便當。她說，帶便當，女兒吃剩多少回來都可以很清楚的掌握，吃了哪些東西，哪些菜都沒吃，她就會逼女兒補充。

李彥秀指出，在她進立法院後，女兒給她最大的抱怨，就是有關於女兒的活動，如校外教學、學鋼琴等，她很少有時間能從頭到尾陪著女兒，總是打個招呼後就必須離開趕下一個行程。她說，對於女兒的抱怨，她很愧疚，但也只能用其他方面彌補，不過還好她先生可以在家陪小孩 。

她表示，平常沒辦法陪女兒，週末女兒放假，剛好又是她最忙的時候，所以只要有放長假，或是立法院休會期間，都會帶著女兒出國走走，不然陪伴女兒的時間真的太少，有時也會在家中舉辦小型派對，讓女兒請朋友來家裡玩。

李彥秀指出，民意代表的工作與婚姻家庭很難兼顧，她26歲踏入政治圈到現在20年，回歸到最後，有時要靜下來檢視，到底哪些東西最重要。忙了這兩個會期，會覺得需要稍微沉潛一下，工作跟家庭如何調整分配，這條路才能走得長久，面對不同挑戰，無論是家庭還是質詢，才能夠面對的很充分。1051225

(中央社)