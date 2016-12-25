擴散不佳 中南部8測站空品達紅害

我要評比

根據環保署空氣品質監測網顯示，今天受到大氣擴散條件不佳的影響，中南部空品不佳，一早8時30分，已經有8個測站達到紅害等級。

耶誕節天氣穩定，不過中南部的空氣品質仍然不佳。根據行政院環境保護署空氣品質監測網顯示，一早8時30分左右，已經有忠明、西屯、彰化、南投、竹山、斗六、台南（白河）、屏東等8個測站的空氣品質指標（AQI）達到紅害等級。

另外，三義、豐原、沙鹿、線西、大里、埔里、台西、嘉義、新營、美濃、橋頭、鳳山、大寮、楠梓、左營、前金、前鎮、復興跟小港測站則為對敏感性族群不健康的橘色警戒。

環保署說，一般民眾如果有不適，如眼痛、咳嗽或喉嚨痛等，應該考慮減少戶外活動。

有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議減少體力消耗活動及戶外活動，外出應配戴口罩。具有氣喘的人可能需增加使用吸入劑的頻率。1051225

(中央社)