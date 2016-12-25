台鐵平交道障礙物自動偵測系統 2020前裝完

台鐵統計，今年仍有32人因軌道意外死亡。台鐵已加緊在平交道布建障礙物自動偵測系統，讓駕駛即時反應；並在軌道間架設微電腦自動取締違規照相，嚴抓嚴罰闖越軌道者，也研議裝設月台門。

因軌道意外死亡，又分成掉落月台9人，占28.12%；5人搶越平交道，占15.62%；另有16人跨軌、行走路線遭撞，占50%；臥軌2人，占6.25%。

從影響旅客層面來看，事故至少延遲近8萬名旅客，影響至少237列次火車誤點，保守估計事故排除耗時近2000分鐘，若累計個別車次誤點時間，將達數千分鐘。

不過，台鐵軌道意外死亡人數稍微下降。據台鐵統計，2010年至2015年，軌道意外造成330人死亡，去年有41人死亡。

軌道意外傷亡居高不下，台鐵因此自2014年開始推動「鐵路行車安全改善6年計畫」。

台鐵行保處總幹事杜微說明，除了規畫3處平交道立體化，也就是做跨鐵路陸橋或地下道；另編列4.3億元，在高危險路段增設鐵絲網，總長175公里，工務處長李永昌表示，已布建11公里，2020年以前可全數完成。

另外，改善計畫包括在平交道架設293處障礙物自動偵測系統，即時警告駕駛，會在2020年架設完成；並加大287處顯示來車的LED屏幕，提醒民眾；還會在軌道間架設微電腦自動取締違規照相，嚴抓嚴罰越軌民眾。

但資深台鐵人員指出，培養安全意識更重要，台鐵過去做過安全設施，「但住在軌道附近的民眾，為了貪快，曾加以破壞。」台灣鐵道暨國土規劃學會秘書長陳彥良也建議，台鐵可參考台北捷運、高鐵加裝月台門及軌道侵入警示系統，「並落實闖入就重罰，不要鄉愿。」

不過，汐止站站長林正宗曾反映車站因彎道有弧度，或是如工務處處長李永昌分析，不像高鐵、台北捷運是統一車種，台鐵車種複雜，如寬窄、車門開啟位置不同等，都不易架設月台門，「但台鐵仍在研議中。」。

(中時)