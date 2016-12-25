光復中學納粹事件 教長：會對老師及行政人員究責
新竹光復中學學生在校慶身著「納粹」服裝表演，引發軒然大波。教育部長潘文忠今天表示，學生以人類歷史傷痛作為創意主題，非常不當，教育部已組專案小組調查，除了扣減學校補助款200萬元，也將追究老師及行政人員責任，至於學生則會加強教育。
台北市家長協會今天舉行成立20周年論壇，對於光復中學事件，潘文忠在會前接受媒體採訪時表示，從一些照片中發現，學生對於納粹大屠殺這個傷痛的歷史事件，顯然是無知的，他們以一種娛樂型態的方式來呈現，相當不適當。
對於這起事件，潘文忠指出，他以教育大家長的身分，向國際表達歉意，至於後續工作，除了檢討責任外，更重要的是透過教育，讓學生對於納粹大屠殺事件有更深入的瞭解，不要再發生類似狀況。
潘文忠說，光復中學在校慶這種公常活動中，讓學生打扮成納粹來表演，學校及老師未即時導正，學校被懲處是必然，老師及行政人員如有疏失，也一定會追究；至於學生，則有必要加強教育。
(中時)
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