盧廣仲濟南演唱會 山東文化廳刪批文

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台灣歌手盧廣仲原訂明年1月6日在大陸濟南舉辦公益演唱會。陸媒報導，此事「引發巨大爭議」，山東官方先前的批復文件已刪除，演出公司表示演唱會已被取消。

中國大陸觀察者網報導，活動報批單位山東省演出公司工作人員楊慧表示，盧廣仲的演唱會活動已於23日被取消。

上述報導用「曾被黃安舉報為『台獨藝人』」描述盧廣仲，提到盧廣仲2014年參與反服貿活動，多次說「不畏懼封殺」，堅決支持反服貿；2015年11月被黃安舉報為『台獨藝人」。後來，盧廣仲原定在2015南方草莓音樂節的演出被取消。

報導說，「自此，他在微博上銷聲匿跡了1年時間」。沒想到1年後，他重回微博，並且將於2017年1月6日在山東濟南舉辦公益演唱會，「此事在微博上引發巨大爭議」。

票務網站關於盧廣仲演出的購票連結已經找不到相關票務資訊。先前山東省文化廳對這次演出的批復文件，也已經被刪除。1051225

(中央社)