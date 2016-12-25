釋出善意 陽岱鋼新隊友想學中文
陽岱鋼歷經一番等待，最後選擇落腳讀賣巨人，無疑是替外野戰力薄弱的巨人軍，注入一記強心針，讓人相當期待他們下賽季能重返榮耀，同樣為巨人主力外野手的長野久義，相當期待這名新戰力的加入，並透露自己會一點中文，到時能用來對話，且「還想再多學一點。」
《Sponnichi Annex》報導，過去從日本日本大學畢業的長野，因為不錯的英文能力，向來都與陣中的洋將處得不錯，他昨到東京的體育用品店出席活動時，談到陽岱鋼的加盟，更透露自己「會說一些中文」，期待雙方能偶爾能用中文來交談。
在大學、社會人球隊時期，曾經披上國家隊戰袍拚戰洲際盃、世界盃等賽事，而造訪台灣四、五次，讓長野學會了簡單的中文，他頗有自信的說，「教我說中文的台灣人，說我的發音蠻標準的，」長野也說，之後打算再學一些，希望能藉此拉近跟未來外野搭擋的距離。
(中時電子報)
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