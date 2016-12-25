挨轟自拍只會露半臉 楊冪出招：我禁不起批評

被砲轟自拍愛露半臉，楊冪發聲了。（圖／取材自楊冪微博）

大陸女星楊冪外型甜美，一雙修長鉛筆腿總是吸引眾人目光，一舉一動都備受矚目，人紅是非多的楊冪，由於常曬半臉照，也屢被網友轟心機重，這回楊冪則在微博對此發聲，並表示：「我是一個禁不起批評的人」。

楊冪常在微博曬美照與粉絲互動，不過因為她總是PO半臉照，也因此常被罵心機重，對此，楊冪昨（24日）發文表示，知道網友受不了她發半張臉了，所以這次只剩四分之一，「我是一個禁不起批評的人，如果你批評我，我就哼！」楊冪曬出只有四分之一張臉的自拍照，高EQ自黑獲得粉絲狂讚。

(中時電子報)