日本食品公聽會 林全號召民眾網路參與
加開的第一場「日本核災後食品風險危害評估及管理及茨城、櫪木、千葉、群馬食品開放與否」公聽會今天在新北市登場，行政院長林全上午在臉書號召民眾一起從直播關心，加入討論。
林全表示，於日本進口食品管制的議題，上週他提出「政府也不能排除繼續維持現狀的可能性」，部分朋友因而認為沒有舉辦公聽會的必要性，甚至有人認為政府有預設立場才執意要舉行公聽會。
林全說，「我必須再次強調，舉辦公聽會的目的是在建立政策溝通的模式，透過議題設定、爭點整理到深入對話，讓政策討論的成果可以做為未來決策的重要依據。」
他指出，民主社會中，透過公共參與政策制定過程的模式很多，希望能夠藉由這3場的公聽會建立一個理性辯論、充分溝通的場域，而不是加深對立、製造衝突。
林全表示，很感謝許多公民團體對3場公聽會的建議，也希望部會同仁們能珍惜籌備過程中學習到的經驗。公部門與公民社會的積極互動，將有機會可以樹立一個新的溝通典範。1051225
(中央社)
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