明帶反同人士鬧立院？廖國棟：非事實

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立法院國民黨團總召廖國棟。（報系資料照 姚志平攝）

立法院司法及法制委員會明天將繼續審查《民法修正草案》，婚姻平權可望初審闖關成功，同運以及反同團體都號召群眾上街，立院氣氛風雨欲來；在這敏感時刻，同運團體流傳國民黨團總召廖國棟及其助理將會替反同人士取得助理證到委員會現場鬧事，對此，廖國棟今天上午發出聲明，澄清這項謠言，「完全不是事實。」

廖國棟表示，他基於信仰反對《民法》修正，建議多聽取各方意見後，再來決定，更呼籲蔡英文總統應表態，不該放任爭議紛擾，立法院對於如此重大議案，應待行政院提案提出後再來處理為宜。

廖國棟強調他與辦公室人員從未向立法院申請明日帶人入院，網路流傳並非事實，且立法院已通告各黨團，明日禁止任何立委帶領任何陳情人進入院內。

廖國棟認為，社會尚無共識之重大爭議性法案，應充分溝通，凝聚共識後再來修法，以免社會紛擾擴大。

(中時)