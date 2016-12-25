新系分食國營人事 傳小英出手重奪主導權

新政府上任後，新潮流系人馬迅速接掌各國營事業人事，引發民進黨內其他派系不滿。有媒體報導，府院高層決定出手後，中華電信、台肥、台糖等人事案已由英系重新取得主導權。(本報資料照片)

520新政府上任後，新潮流系人馬以迅雷不及掩耳的速度接掌各國營事業、官股主導公司的龍頭寶座，引發民進黨內其他派系不滿。有媒體報導，府院高層體認非新系的「執政焦慮」，才決定出手重整黨內權力分配，近日包括中華電信、台肥、台糖等人事案，皆由英系重新取得主導權。

據《上報》報導，目前除了行政院副院長林錫耀、立法院副院長蔡其昌為新潮流系，國營事業和官股主導的公司亦有大批新系人馬，包括台水董事長郭俊銘、台鹽董事長陳啟昱、中油董事長陳金德、台船董事長鄭文隆、金屬工業研究發展中心董事長林仁益、中央存保董事長雷仲達。而華航董事長何煖軒是新系的桃園市長鄭文燦推薦，中鋼董事長翁朝棟為高雄市長陳菊推薦。

為解決新系人馬大舉進入國營事業分享資源，引發其他派系的不滿聲浪，近日中華電信高層人事案，在府院主導下撤換前董事長蔡力行，由現任董事鄭優接任；現任總經理石木標也內定由執行副總謝繼茂接手。

除此之外，台糖董事長黃育徵是蔡英文的重要財經智囊，高鐵董事長江耀宗是蔡英文選舉期間交通政策重要的核心幕僚；台肥董座部分，府方駁回政院推薦、與新系友好的人選，最後才決定由成大企管系教授康信鴻接任。

(中時)