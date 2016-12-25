下班變身救兔隊長 經濟部30年資深工友

在經濟部政務次長辦公室擔任工友超過30年的謝寶足，已歷經10任部長交接。白天，她熟稔各處室業務，是得力助手；每到休假日，搖身變成「救兔隊長」，拯救無數棄兔。

10年前，謝寶足飼養了人生中第一隻兔子，但當時台灣獸醫院少有兔科醫生，因緣際會下她認識了兔寶貝急難救助小組（台灣流浪兔保護協會前身），到特約醫院救治後，她的兔子便痊癒了，當時適逢協會成立，便毅然加入，名片上印著「救援組長 謝寶足」。

但許多人不知道，她的另一個身分，其實是在經濟部政次辦公室工作超過30年的資深工友。

上午7時不到，謝寶足就來到政次辦公室，除了處理好例行公務外，偶爾也會送文件、遞茶水，晚上7時下班後更沒有閒著，而是立刻前往中和立德街的流浪兔協會擔任志工，若有待救案件，就與志工驅車前往，搖身變成「救兔隊長」。

被記者問到這樣的生活累不累時，她正撫摸著趴在腿上的棄兔，淡淡笑著說「我不累」。

她回憶，去年8月8日強颱蘇迪勒襲台，文山區福興路末端一處山丘發生土石流，造成一處民宅遭沖毀一半，警消獲報後立刻疏散屋內高齡75歲的榮民，但在各大電視台接力報導之際，卻發現在黃滾滾的泥漿中，有一隻兔子被困在兔籠內不得動彈。

謝寶足當下立刻通知協會志工，在大風大雨的情況下挺進災區，並在消防人員的陪同下成功將這隻兔子救出，事後因老榮民無力扶養，在協會的協助下順利送養。

「要防止假通報真棄養，當一個聰明的救兔人」，謝寶足說，有不肖民眾會利用協會的愛心「假通報、真棄養」，這時若看到兔子照片有不符合棄養已久的特徵等異狀時，就會考慮是否出勤。但她直言有難度，因為有時兔子早已被棄養，在查無證據的情況下，還是得救。

平常沒有救援任務的她，偶爾也要「面試」領養人，為了避免初次養兔的民眾對兔子抱持過於美好的幻想，她都會先「講兔子的壞話」。

謝寶足解釋，兔子的飼養費低於貓狗、較好入手，所以飼養年齡層以學生為主，但每到畢業季就成了棄兔季，或者情侶分手後最倒霉的就是兔子，為了避免二次棄養，除了將飼養方式講清楚外，也會灌輸「負責任」的觀念。

她進一步指出，除了「以領養代替購買」觀念外，「牧草與水應無限量供應，而飼料應定時定量」、「盡量不要幫兔子洗澡」、「兔子怕冷又怕熱，冬天時會使用電暖爐，夏天時則開電風扇」等基本的養兔常識也要具備。

「擔任救兔志工是一種緣份」，謝寶足說，除了兔子外，對待所有生命都應抱持善良的態度。而她迄今已經手送養、領養的流浪兔上百隻，執行救援更不計其數。有著一頭俐落短髮、笑容和藹的她笑說，「我不累，我還會繼續做下去」。1051225

(中央社)