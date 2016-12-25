核食公聽會爆推擠 民眾抗議程序不正議

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核災區食品今舉辦公聽會，場外一早聚集抗議民眾，不少報名民眾不得其門而入，會議一開始，場內民眾就高喊「違反程序正義」，要求達法定人數才能開始，並與現場警方發生推擠。

這場公聽會上午在新店「台北矽谷國際會議中心」舉行，一早就聚集許多民眾高喊反核食口號，現場雖部署優勢警力，但場內、場外仍爆發多起抗議和推擠衝突。1051225

(中央社)