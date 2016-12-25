中共黨媒：美俄若核武競賽 別國被迫跟

中共黨媒旗下新媒體帳號今天發文表示，如果美俄展開新一輪核武競賽，那麼在可預見的將來，各「中等核國家」也會被迫大力加強戰略核力量投入，維護自身權益。

美國總統當選人川普（Donald Trump）22日在推特寫道：「美國必須大幅加強並擴張核武能力，直到世界在核武問題上能清醒過來。」在川普發文數小時前，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也作出類似誓言。

中共黨媒人民日報海外版旗下帳號「俠客島」發文表示，美俄兩國國內都有越來越多要求加強核武力量的聲音，美俄在2010年簽署的「削減和限制進攻性戰略武器條約」10年效期也即將到期，不過，兩國強化核武將面臨花費龐大金錢等資源的挑戰。

文章認為，美俄之所以想進一步發展核力量，主要是因應當今各國新形態武器裝備不斷發展，用「最簡便的方式」保持對其他國家的軍事領先地位。

文章認為，無論川普發言是信口開河，還是已經制定了一套詳細計劃，都可確定在他執政期間，美國對發展核力量將是較為積極的。

文章雖未直接點名中國大陸將如何因應，但表示如果在美俄推動下，國際出現新一輪的戰略武器競賽，那麼其他中等核國家也將面臨選擇，「溫習冷戰時的經驗」，在核領域投入更多資源，以維護自身權益。

大陸外交部發言人華春瑩23日對於川普擴張核武的言論僅表示，大陸一貫主張並積極倡導全面禁止和徹底銷毀核武，擁有最大核武庫的國家對裁減核武負有特殊和優先責任。1051225

(中央社)