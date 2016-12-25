扮裝爭議 駐德代表：納粹陰魂還在台灣

駐德國代表謝志偉今天在臉書表示，新竹光復高中的「納粹事件」會發生，其中一個關鍵原因正是因為：「納粹陰魂就/還在台灣！」、「中正還在紀念」。

光復高中校慶活動中，部分學生扮納粹引發爭議，從校長到教育部長都為此事道歉。

謝志偉說，「先說在前：把國旗當圖騰，放大、揮舞、恐嚇或甚至毆打國人，是典型『納粹』特徵之一！在台演出超過半世紀，仍未下片。」

謝志偉表示，「我們的教育若有真正深入地將台灣『國家暴力』的歷史放進去，年輕學子自然會對納粹德國採取批判的態度！但是看看某些政黨不但抵制『真相』，從選舉到平日還都把國旗當圖騰，揮舞起來像煞血滴子（戒嚴時代、白色恐怖時代也的確如此）- 甚至到解嚴三十年的今天，仍有人高舉國共兩旗在台北一而再地當眾打人！」

謝志偉表示，政府應該代表台灣人向以色列、德國及所有納粹受害者道歉，但，是誰教出對「納粹」如此無知的孩子？只有這些孩子錯了嗎？他們某種程度上不也是受害者嗎？

他說，「退將在台灣對台人怒揮國旗，去中國對習大喜揮雙手，...中正還在紀念，真相還在活埋...唉！」，「對了，另一個納粹特徵是：把黨旗當國旗！」

謝志偉後來又在臉書貼文指出「納粹」是德文「Nazi」的中文音譯，簡單地說：其本義是「民族主義」，以「國家至上」為由，黨控軍警情特，殺人放火，都有「正當性」，他說這正是「『愛國是無賴的最後藉口』之寫照。看看老k往年的歷史，看看退將如今的行逕，天理昭彰？！」1051225

(中央社)