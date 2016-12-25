NBA》中邪了嗎？羅伯生本季罰球僅2成95
還記得今夏來台訪問過的雷霆前鋒安卓羅伯生嗎？儘管羅伯生本季跟韋斯布魯克帶領雷霆拿下18勝12敗、西北組第1佳績，羅伯生的強悍防守必須記上一功，但他本季罰球命中率竟創生涯新低2成95，連雷霆總教練多諾凡都不敢相信。
到底羅伯生的罰球有多爛？舉過往給人罰球很爛印象的中鋒為例，快艇狄安卓喬丹本季罰球命中率5成42，老鷹「魔獸」霍華5成24，活塞德拉蒙4成63，羅伯生本季竟然可以交出罰44中13成績，當然令人相當訝異。
在羅伯生的職業生涯，並非罰球一直這麼爛，而是相當不穩定，在他2013-14年菜鳥球季，罰球命中率高達7成，隔年卻掉到4成79，上季升回6成11，代表他還是罰得進，只是心理因素主宰了當前他的罰球自信。
如此一來，羅伯生勢必成為其他球隊「駭客」目標，不過多諾凡仍對他很有信心，「我想在關鍵時刻把他換下場避免遭到故意犯規很容易，但身為教練，我會選擇讓他持續留在場上，給他有機會重拾信心，他可以罰進的。」
(中時電子報)
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