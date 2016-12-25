核食公聽會新北、連江 場內外抗議不斷一團混亂

日本核災食品輸台公聽會│20161225中視新聞LIVE直播

衛福部今天上午在新北市新店區舉辦核食公聽會，會場外聚集大批抗議民眾。(孟祥傑攝)

衛福部今天上午在新北市新店區舉辦核食公聽會，會場外聚集大批抗議民眾，國民黨副主席郝龍斌(左二)前往抗議。(孟祥傑攝)

衛福部今天上午在新北市新店區舉辦核食公聽會，會場外大批抗議民眾數度欲衝進會場，與警方疑生推擠。(孟祥傑攝)

(14:08更新)日本核災區食品究竟安不安全、是否開放進口引發社會論戰，衛福部今天(25日)在新北市新店區舉辦公聽會，國民黨、中華統一促進黨分別動員民眾前往抗議，場內場外均數度爆發民眾與警方衝突，公聽會也因與會民意代表、民間團體炮轟質疑程序倉促不完備，最後決議改為座談會，將擇日先舉行預備會議，再舉辦公聽會。

「反核食、救孩子！」、「政府詐騙、殺人！」、「誰挺核食就罷免誰！」近500名抗議民眾今天一早就聚集在新店區北新路三段的公聽會場門外高喊口號，痛批民進黨政府一意孤行要開放日本福島核災區食品進口台灣，把台灣民眾當成核食的白老鼠，「不把台灣人民的生命當一回事！」

國民黨副主席郝龍斌表示，他是這方面的專家，看到民進黨政府在決定核食進口政策、舉辦公聽會的過程都相當粗糙，已很明顯就是要開放日本核食進口，身為監督政府的在野黨副主席，絕無法接受這種情況。

無黨籍立委高金素梅、國民黨新北市議員陳明義、陳儀君及多個民間團體代表均質疑，公聽會舉辦時間、地點3天前才公布，而連江縣代表也在視訊中表示2天前才接到通知，連書面資料都沒有，「這樣的公聽會是要大家幫政府執意開放核食背書嗎？還是政府有什麼不可告人之處？」

場內反對核食進口的民眾連聲抗議，要求取消公聽會，直接將核食進口與否的議題舉行公投，讓全民一起決定，而中華統一促進黨成員更在場內舉牌大喊「反核食！政府殺人！」口號，主席請警方將不按程序發言的抗議人士請出場外，更引發抗議民眾與警方激烈肢體衝突，有2名抗議者直接飛身撲倒員警，造成1名員警手指挫傷，但警方只拉開並勸導抗議者，並未予以逮捕。

(中時)