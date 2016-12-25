王菲有價無市？王思聰驚爆演唱會內幕
王菲演唱會即將開唱，但這場被評為是「天價」的演唱會一票難求，甚至有粉絲花了10萬人民幣(約台幣萬)向黃牛購票才搶到。不過這些看在萬達集團少爺王思聰眼裡，「全是腦殘粉」，更驚爆王菲這場演唱會，票價本來要訂到一萬人民幣（約五萬台幣）！
王思聰近日在節目《小蔥秀》上大爆王菲演唱會內幕！由於「幻樂一場」演唱會最低票價為1800人民幣(約9000台幣)、最高為7800人民幣(約39000台幣)，被稱為簡直天價。王思聰認為包含陳奕迅、張學友、劉德華等A咖開唱，最貴不過1800人民幣，到了王菲這場卻成最低票價，「說白了，你票價訂得越低，歌手分到的越少」，他直指這場演唱會，賺最多的就是王菲與她經紀人陳家瑛。
對於王菲這樣的票價，王思聰稱這種作法完全不給二級市場賺錢空間，但先前傳出這場演唱會是「有價無市」，據悉許多票務網站還比原價低求售。不過王思聰還驚爆，原先王菲方面在籌備演唱會時，有意將票價訂到一萬人民幣（約台幣五萬），但遭物價局（陸政府負責物價工作的行政單位）反對才作罷，他更嘆歌手強勢牟利的作法，「傷的永遠是歌迷」，甚至說酸「說白了也不是歌迷，這場誰買，時誰就是腦殘粉。」
(中時電子報)
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