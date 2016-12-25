頸部有硬塊 小心唾液腺腫瘤上身
45歲張男頸部右側有腫塊已達10年，近來突然變大，擔心是惡性腫瘤而就診，被診斷出是唾液腺腫瘤，切除後恢復良好。
衛福部台南醫院耳鼻喉科醫師朱原興指出，張男就診時，右側頷下腺有一硬塊，耳鼻喉部無異常，切除後證實是混合瘤，是唾液腺腫瘤中最常見的良性腫瘤，主要出現在腮腺及頷下腺。
唾液腺腫瘤的混合瘤，若僅摘除腫瘤本身，會殘留腫瘤細胞在唾液腺上，有6成機率復發，手術時移除腫瘤周圍的正常唾液腺組織，可有效降低復發的風險；但混合瘤也有變為惡性的潛在可能，若未手術移除，有1成的混合瘤可能轉變為唾液腺癌。
朱原興表示，人體有3對唾液腺，分別是腮腺、舌下腺及頷下腺，另有小的唾液腺體分布在口腔及口咽部，主要功能是潤濕口腔、消化食物、協助味覺，及保持口腔酸鹼度，抵抗微生物的功能。
3對唾液腺及其他小的唾液腺，都有可能產生唾液腺腫瘤，形成唾液腺腫瘤的風險因子，包括吸菸、放射線、病毒感染及基因，但大多數原因不明。1051225
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。