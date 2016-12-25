頸部有硬塊 小心唾液腺腫瘤上身

45歲張男頸部右側有腫塊已達10年，近來突然變大，擔心是惡性腫瘤而就診，被診斷出是唾液腺腫瘤，切除後恢復良好。

衛福部台南醫院耳鼻喉科醫師朱原興指出，張男就診時，右側頷下腺有一硬塊，耳鼻喉部無異常，切除後證實是混合瘤，是唾液腺腫瘤中最常見的良性腫瘤，主要出現在腮腺及頷下腺。

唾液腺腫瘤的混合瘤，若僅摘除腫瘤本身，會殘留腫瘤細胞在唾液腺上，有6成機率復發，手術時移除腫瘤周圍的正常唾液腺組織，可有效降低復發的風險；但混合瘤也有變為惡性的潛在可能，若未手術移除，有1成的混合瘤可能轉變為唾液腺癌。

朱原興表示，人體有3對唾液腺，分別是腮腺、舌下腺及頷下腺，另有小的唾液腺體分布在口腔及口咽部，主要功能是潤濕口腔、消化食物、協助味覺，及保持口腔酸鹼度，抵抗微生物的功能。

3對唾液腺及其他小的唾液腺，都有可能產生唾液腺腫瘤，形成唾液腺腫瘤的風險因子，包括吸菸、放射線、病毒感染及基因，但大多數原因不明。1051225

(中央社)