任內最後耶誕祝福 歐巴馬回顧苦樂8年

美國總統歐巴馬與第一夫人蜜雪兒今天發表任內最後1次耶誕祝福，告別內容回顧苦樂參半的8年白宮生涯，不忘加入「歐氏笑料」，並「期盼未來幾年能在已有斬獲上更進一步」。

美國「國家廣播公司新聞網」（NBC News）報導，蜜雪兒（Michelle Obama）談話時還加入兩人2009年第1個耶誕祝福影片讓人懷舊，當時還有一頭黑髮的歐巴馬（Barack Obama）錄影時不住傻笑。

她在今年的影片中說：「過去8年能在白宮過節至感榮幸，讓我們接待超過50萬個賓客，我們優秀的糕點師傅烘焙了20萬個節日餅乾，還有巴拉克（Barack）送給美國民眾數都數不完的老爸冷笑話。」

歐巴馬補充說：「只是有一些得到冷若冰霜的回應。」

在3分多鐘的祝福影片中，兩人感謝有家人在服役的家庭，也不忘推銷歐巴馬健保（Obamacare）和其他政策，並推動協助黑人與拉美裔青年的「哥哥的守護者」（My Brother's Keeper）計畫。

「時代雜誌」（TIME）報導，蜜雪兒在今年的耶誕祝福影片中提到，白宮今年聖誕裝飾主題為「佳節獻禮」（The Gift of the Holidays）。

歐巴馬說：「過去8年蜜雪兒和我收到最棒的禮物，就是有幸成為各位的總統和第一夫人。我們一起從80年來最嚴重的不景氣中找到出路、失業率創9年最低、確保增加2000萬名美國人有健保、本來就有投保的人也得到新的保障。我們也讓美國人在全球更受尊敬，繼續引領著為兒童和許多、許多人的保護地球的奮鬥。」

「期盼未來幾年能在已有斬獲上更進一步。」

歐巴馬最後說：「所以，在我們期待新年的同時，讓我們下定決心再努力維護我們共同價值。我謹代表包括蜜雪兒、瑪麗亞（Malia）、莎夏（Sasha）、波（Bo）和那隻麻煩製造者桑尼（Sunny）在內的歐巴馬1家人，祝各位耶誕快樂。」

歐巴馬和蜜雪兒照例在夏威夷度過耶誕節，年後才回華府。（譯者：中央社何宏儒）1051225

(中央社)