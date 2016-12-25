羅智強：柯文哲不下台 台北不會好

宣布三階段投入台北市長選舉的總統府前副秘書長羅智強今天說，台北市長柯文哲把大巨蛋搞成大廢蛋，弄得拆也不是、不拆也不是，不做正事，「柯文哲不下台，台北不會好」。

柯文哲表態爭取連任，昨天並表示做好今天的工作就是連任準備，「整天正事不做，想東想西，這個國家實在不正常」。

羅智強上午在臉書發文回應柯文哲指出，市長不是酸民，有點民主風度好不好，「您宣布參選時，郝龍斌有酸您不做正事嗎？」

羅智強說，什麼叫做台北市長的正事？他舉前幾任台北市長為例，前台北市長黃大洲建設大安森林公園，叫「做正事」；陳水扁推垃圾不落地、污水下水道叫「做正事」；馬英九在台北市12區規劃建設市民運動中心、百公里河濱單車道、建設內科南軟、推垃圾費隨袋徵收叫「做正事」；郝龍斌的微笑單車U-bike、推悠遊卡電子支付、亮麗招商與透過聽奧、花博建設行銷台北叫做「做正事」。

羅智強表示，而柯文哲把市民期待的大巨蛋，搞成大廢蛋，弄得拆也不是、不拆也不是，這才是「不做正事」。

羅智強也說，對他而言最重要的正事，就是把一個傲慢、無能、不做正事的柯文哲換下台。這就是他要做的「最大正事」，「柯文哲不下台，台北不會好」。1051225

(中央社)