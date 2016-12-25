國營事業預算卡關 柯建銘：荒唐至極
民進黨立法院黨團總召柯建銘今天針對國民黨團未簽105年度國營事業預算協商結論表示「荒唐至極」。他說，民進黨過去在野從不杯葛預算，打仗要找正當理由才打。
柯建銘認為國民黨若集體義和團化，「離泡沫化指日可待」。
立法院長蘇嘉全23日召集朝野協商105年度中央政府總預算，達成初步共識，但中國國民黨立法院黨團須先帶回黨團大會討論，因此尚未簽字，預計27日開始表決處理。
對此，柯建銘今天清晨在臉書發文表示，年度就要結束了，國營事業預算未過，還要杯葛？荒唐至極。27日、30日的兩次院會是最後處理機會，是新國會最後「遮羞布」。
柯建銘說，他敬告國民黨立委，26日黨團會議的結果若還是鷹派抬頭，不簽協商結論，上演表決大戰，1282案最後兩次院會也表決不完。不要忘記上次臨時會表決3天才300多案，造成議事人員昏倒之憾事，奉勸鬧劇不要再演。
柯建銘表示，民進黨過去8年在野，從不杯葛國營事業預算及中央政府總預算，打仗要選擇戰場，要找到正當理由才開打，如國民黨黨中央及黨團集體的弱智化、義和團化，那離泡沫化就指日可待，不簽後果自負，望請三思。
柯建銘指出，立委最主要職權中，不外乎「立法修法」及「審查預算」，105年即將結束，預算還未通過，國營事業依預算法可照去年編列數如數支用，連最起碼的表面審查也免了，形同放水，嚴重失職，簡直是詐騙集團。
柯建銘表示，國營事業及基金規模5.1兆是中央政府總預算1.98兆的2.5倍，委員會審查刪減3000多億，沒有三讀通過形同白審一番，白做虛功又是放水，最高興的當然是國營事業。
柯建銘指出，全天下有哪家企業可以忍受年度就要結束，預算還未通過，民間企業早就倒了，國營事業被立委如此蹂躪，難道有這種國會？豈不是國際笑話。1051225
(中央社)
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