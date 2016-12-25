鍋蓋會唱歌？罕見樂器「手碟」搏滿堂彩
歡慶耶誕節，台中市很多社區舉辦聯誼活動，凝聚社區向心力，除了住戶表演，建商也大秀才藝，豐謙建設總經理劉瑞麟演出國內罕見的樂器「手碟」，將空靈美妙的音樂融入建築，贏得滿堂彩。
豐謙建設在「時代菁英」舉辦的大型社區耶誕市集與平安夜晚會，夜晚的建築燈光與耶誕布置點亮太平區繁華熱鬧的街道，很多住戶登台演出，有的演出幾達職業水準，成為全場亮點。
劉瑞麟勤練成功的「手碟」，外型很像一個鍋蓋，置放在腿上用手敲擊，發出空靈樂音，很多人驚訝，「鍋蓋竟然會發出讓人陶醉的樂音！」
豐謙建設表示，「時代菁英」新社區位在太平區「家樂福商圈」與「樹孝形象商圈」，引進豐邑新竹喜來登五星級飯店的服務理念，打造豪宅等級的全齡化公設，今年首度舉辦耶誕晚會，還邀請詩班獻唱耶誕組曲，將福音傳遞給社區住戶，現場彌漫濃濃的溫馨氣氛。
(中時)
關鍵字：手碟
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