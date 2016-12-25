外交部：持續密切關注教廷與陸對話互動

外媒報導教廷與中國大陸建交在即，外交部今天表示，政府對於教廷與中國大陸的對話及相關互動情形均有瞭解，並隨時就相關情勢研析，持續密切關注其發展。

法國國際廣播電台網站表示，根據各方消息，教廷與北京的建交談判已進入尾聲，雙方即將恢復自1951年以來中斷的關係。北京人民大學國際關係學院教授王義桅向法國媒體表示，北京與教廷很可能採納越南2010年與教廷達成的協議，即表面上由教廷正式任命主教，實際上由北京方面先行敲定人選。

外交部表示，教廷非俗世國家，其對外關係首重全球牧靈及福傳，對於中國大陸地下教會教友的待遇及地上教會未能與羅馬教會共融均十分關切。教廷對我國天主教會及信徒的積極活躍，以及社會的宗教自由、政治民主及人權保障等均甚為肯定。

外交部表示，教廷國務院長帕洛林樞機主教今年9月上旬與副總統陳建仁會晤時曾特別說明，教廷基於福傳及牧靈的目的必須與中國大陸對話，以解決推展天主教會相關問題，雙方的對話僅止於教會事務，迄未觸及政治、外交關係方面的問題。

外交部表示，中華民國與教廷邦交源遠流長，將持續基於和平、自由等普世價值，強化雙邊高層互訪及宗教交流合作關係，積極參與教廷舉辦的國際活動，並致力增進與教廷和平人道慈善夥伴關係，作為教廷及世界各國推展慈愛及促進和平不可或缺的合作夥伴。1051225

(中央社)