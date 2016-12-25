高中生扮納粹 教長：專案小組調查究責
「創意不能以歷史傷痛來作為主題」，教育部長潘文忠今天針對光復中學學生在校慶穿著納粹裝表演，向國際社會表達歉意，教育部將組成專案小組，檢討教師和校方行政人員的責任。
新竹光復中學校慶典禮上，有學生集體穿著納粹軍裝、舉納粹旗幟，受到外界批評，以色列駐台辦事處也強烈譴責。
潘文忠上午出席台北市家長協會成立20周年論壇，接受媒體訪問時表示，學生在校慶以非常傷痛的歷史事件做為表演創意主題，沒有體會過去歷史的傷痛，反而變成娛樂型態的呈現，甚至從照片上的表情發現學生真的無知於歷史的傷痛，顯示歷史和公民教育都要再加強。
作為台灣教育的大家長，潘文忠也向國際社會表達歉意，後續處理上也會對學校檢討責任，教育部將組成專案小組，了解教師和校方行政人員當時的處置，除了光復中學外，其他各級學校也應該透過適度引導，讓學生瞭解創意不能以歷史傷痛來作為主題。1051225
(中央社)
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