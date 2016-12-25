MLB》舊愛最美？納波里有望第三度當遊騎兵
印地安人以三年約綁定重炮手英卡納西昂後，正式「分手」原本的一壘手納波里，不過暫時失業的納波里，似乎也已經不必擔心下季沒球打了，美媒報導指出，他幾乎確定與遊騎兵達成協議，將繼2015年後，生涯第三度前進德州。
《NBCSports》報導，根據大聯盟記者蘇利文(T.R. Sullivan)消息指出，在英卡納西昂確定回不去藍鳥後，印地安人迅速以三年總計5500萬(約19億台幣)、外帶2020年球隊選擇權合約，順利網羅他入隊，原本也想要英卡納西昂的遊騎兵，如今搶人失敗，便把目標轉向納波里。
納波里曾在2011、2012、以及2015年效力遊騎兵，彼此都並不陌生，儘管上賽季打擊率2成39、101分打點成績，不比英卡納西昂出色，但34轟締造生涯新高的身手，仍吸引遊騎兵的注意，期望他簽下他來強化火力，只是明年他即將滿35歲，想複製相同的表現，難度相對提高。
(中時電子報)
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