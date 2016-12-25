客運擬漲票價 公總盼業者明年元宵再提
公路總局今早發布新聞稿表示，因應一例一休，人力成本升高，首都及統聯客運，原已向公路監理機關申請減少票價優惠，但公路總局已協調兩客運業者，春節前維持現有票價，其他業者如果也有提出申請，則比照辦理。
公路總局運輸管理中心副執行秘書梁郭國則說明，原則上希望業者在2月11日元宵再提出申請，屆時公總會再視情形，與業者磋商是否調整票價。
公總說明，客運業者的票價，已長期低於核定上限，所以「依維持營運必要考量，調整相關原有票價優惠幅度，社會大眾應可理解。」
另外，據《汽車運輸業管理規則》，客運業者調整全票或優惠票票價，只要不超過核定上限，報公路監理機關備查，公告1周後即可上路。首都客運本來也已公告明年1月5日開始調整票價，但經公總協調後，春節前將不會異動票價。
(中時)
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