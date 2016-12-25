誰選台北市長 蔣萬安：張善政很不錯

國民黨台北市長人選引起各界討論，國民黨立委蔣萬安（圖）25日表示，他與民眾接觸過程中，發現多數民眾不分藍、綠，對於前行政院長張善政評價都很不錯，認為是很適合的人選。中央社記者張茗喧攝 105年12月25日

國民黨台北市長人選引起各界討論，國民黨立委蔣萬安今天表示，他與民眾接觸過程中，發現多數民眾不分藍、綠，對於前行政院長張善政評價都很不錯，認為他是很適合的人選。

行政院食安辦、食藥署、原能會、農委會今天共同舉辦場「日本核災後食品風險危害評估及管理及茨城、櫪木、千葉、群馬食品開放與否」公聽會，蔣萬安會前受訪時做出以上表述。

蔣萬安指出，國民黨應該更積極投入2018年台北市長選舉，主動說服可能成為候選人的參與角逐，昨天總統府前副秘書長羅智強也已宣布參選台北市長，並呼籲這些優秀人才應該都快點表態，按照原本提名機制走，最後一起全力支持被提名的人選。1051225

(中央社)