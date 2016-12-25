總統府向復航員工喊話：與政府協力合作

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復興航空企業工會昨天傍晚突襲總統官邸，總統府發言人黃重諺今天說，勞動部等相關部會及地方勞動主管機關，正全力協調處理當中，希望復興航空的員工朋友們與政府協力合作。

復興航空解散，勞資爭議浮上檯面。復興航空企業工會昨天傍晚突襲總統官邸，希望總統蔡英文能出面解決復興航空勞資爭議，並現場唱起改編版「平安夜」，暗示工人在平安夜一點都不平安。

總統府發言人黃重諺今天說，復興航空無預警停飛事件發生至今，政府無論中央、地方勞動單位在第一時間就積極介入，協助勞工確保權益。

他說，目前包括勞動部等等相關部會及地方勞動主管機關，正就本案全力協調處理當中，希望復興航空的員工朋友們與政府協力合作，共同讓問題儘快獲得解決，勞工權益得以獲得最妥善的保障。1051225

(中央社)