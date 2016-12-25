耶延狂歡 2男警前互毆被壓制

昨晚是耶誕夜，很多年輕人徹夜狂歡；台南中西區一家 KTV 今天凌晨發生兩派人馬口角，警方獲報趕往現場，兩名男子當著警察面前互毆，結果遭到壓制。

台南市警局第二分局今天凌晨 1 時獲報，中西區一家 KTV 有兩派人馬十多人口角，立刻出動 4個警網趕往，25歲曹姓男子及21歲謝姓男子當場警察面前互毆，警方制止不聽，以柔道壓制在地，帶回派出所。

曹男和謝男供稱，他們走出KTV 後，看到友人和對方有糾紛，才出手挺朋友。

警方同時證實，有一名自稱是市府員工的男子到場關心，也有市議員打電話到派出所了解如何處理此案，但無人施壓。警方訊後，將依違反社維法開罰。1051225

(中央社)