分手蔡依林後首發文 錦榮：希望昨天晚上...

錦榮與蔡依林上月分手,彼此仍做回朋友。(圖/本報系資料照片)

歌壇天后蔡依林(Jolin)與混血男模錦榮2010年合作《玩愛之徒》MV擦出愛火,交往6年後,兩人日前傳出在上月協議分手,「VJ戀」雖然情已逝,不過彼此仍做回朋友,而錦榮臉書、微博從月中後就沒有更新,終於在今(25日)早首發文。

適逢聖誕節,錦榮今早在微博曬出聖誕樹,並寫下:「Merry Christmas everyone i hope Santa Claus has been to visit you all!祝大家聖誕節快樂,希望昨天晚上聖誕老人有來過你們的家」。

錦榮發文貼上聖誕樹、聖誕老人、禮物等貼圖,心情看似不錯,不過網友語重心長留言:「不知道說啥好,聖誕快樂喔!」希望他要開心,錦榮則反過來安慰:「聖誕節不管怎麼樣,大家都要開心!生活中的壓力改天可以面對。」鼓勵大家每一天都要開心。

(中時電子報)