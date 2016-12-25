分手蔡依林後首發文 錦榮：希望昨天晚上...
歌壇天后蔡依林（Jolin）與混血男模錦榮2010年合作《玩愛之徒》MV擦出愛火，交往6年後，兩人日前傳出在上月協議分手，「VJ戀」雖然情已逝，不過彼此仍做回朋友，而錦榮臉書、微博從月中後就沒有更新，終於在今（25日）早首發文。
適逢聖誕節，錦榮今早在微博曬出聖誕樹，並寫下：「Merry Christmas everyone i hope Santa Claus has been to visit you all!祝大家聖誕節快樂，希望昨天晚上聖誕老人有來過你們的家」。
錦榮發文貼上聖誕樹、聖誕老人、禮物等貼圖，心情看似不錯，不過網友語重心長留言：「不知道說啥好，聖誕快樂喔！」希望他要開心，錦榮則反過來安慰：「聖誕節不管怎麼樣，大家都要開心！生活中的壓力改天可以面對。」鼓勵大家每一天都要開心。
(中時電子報)
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