今年12／25及元旦為國假 出勤工資須加倍

依據現行《勞動基準法》規定，今年12月25日行憲紀念日及明年1月1日開國紀念日為勞工應放假之日，即國定假日；勞工局表示，這兩天國定假日如為勞雇約定之工作日，勞工於當日出勤，雇主依法應加倍發給工資；若國定假日為勞雇約定之休息日或例假，勞工於當日出勤，雇主除應依法加發給工資，勞資雙方也應協商另行安排其他工作日補休1日。

勞工局指出，若這兩天國定假日，適逢勞雇約定之工作日，事業單位如事前經勞資雙方協商同意，將國定假日調移至其他工作日實施，員工當天出勤則不生工資加倍發放的問題，建議事業單位應事先公布調整後之休假，避免爭議。

勞工局長黃荷婷說，立法院於本月6日三讀通過《勞動基準法》部分條文修正案，有關勞工應放假日部分，刪除開國紀念日翌日(1月2日)、革命先烈紀念日(3月29日)、孔子誕辰紀念日(9月28日)、台灣光復節(10月25日)、蔣公誕辰紀念日(11月12日)、國父誕辰紀念日(11月12日)及行憲紀念日(12月25日)等7日。由於新修正條文將自明年1月1日起施行，今年的行憲紀念日仍為國定假日。

勞工局長黃荷婷呼籲，雇主若因業務需要，使勞工於休假日出勤工作，除應徵得勞工同意外，工資應加倍發給；籲請事業單位留意最新法令，務必遵守相關規定，落實照顧勞工權益，以免衍生勞資爭議。

黃荷婷提醒，按日或按時計薪的部分工時勞工，雖工作態樣不一，也適用《勞動基準法》休假規定。如欲了解最新勞動法令動態或有勞動權益相關問題，可下載勞工局建置的「勞動權益通App」，或撥打專線04-22289111分機35200、市府1999專線或至市府文心樓1樓聯合行政服務中心諮詢台洽詢。

(中時)