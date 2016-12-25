柯文哲酸酸的 羅智強：有點風度好嗎？

我要評比

總統府前副祕書長羅智強昨宣布三階段投入台北市長選舉。（本報資料照片）

前總統府副秘書長羅智強昨宣布投入下屆台北市長選舉，柯文哲回應「整天正事不做，想東想西做什麼」。羅智強今在臉書回嗆，表示市長不是酸民，請有點民主風度。

柯文哲昨天出席「西區翻轉、看見改變」VR/360體驗記者會後，被問到怎麼看羅智強宣布參選北市長一事，柯未正面回應，僅意有所指地表示，整天正事不做，想東想西做什麼，這國家實在不正常。

羅智強今在臉書表示，「柯大市長，市長不是酸民，有點民主風度好不好。您宣布參選時，郝龍斌有酸您不做正事嗎？」。

羅智強還列舉黃大洲、陳水扁、馬英九等歷任台北市長的施政成果，反酸柯文哲把大巨蛋搞成大廢蛋，並說自己要做「最大的正事」，就是把不做正事的柯文哲換下台。

以下為羅智強臉書全文：

酸競爭者不做正事？

柯大市長，市長不是酸民，有點民主風度好不好。

您宣布參選時，郝龍斌有酸您不做正事嗎？

讓我進勸柯大市長一言，什麼叫做台北市長的正事？

黃大洲建設大安森林公園，叫「做正事」。

陳水扁堆垃圾不落地、污水下水道叫「做正事」。

馬英九在台北市12區規劃建設市民運動中心、百公里河濱單車道、建設內科南軟、推垃圾費隨袋徵收叫「做正事」。

郝龍斌的微笑單車U-bike、推悠遊卡電子支付、亮麗招商與透過聽奧、花博建設行銷台北叫做「做正事」。

而柯文哲，把市民期待的大巨蛋，搞成大廢蛋，弄得拆也不是、不拆也不是，這才是「不做正事」。

而我也要告訴柯文哲市長，對我而言，最重要的正事是什麼。

就是把一個傲慢、無能、不做正事的柯文哲換下台。

這就是我要做的「最大正事」。

「柯文哲不下台，台北不會好。」柯市長，懂嗎？

(中時電子報)