MLB》紅襪像金州勇士 柯瑞這樣回應...

白襪隊王牌左投賽爾被交易至紅襪隊。(美聯社資料照)

紅襪季外大動作用4名新秀搶來前白襪王牌左投賽爾，組成頂級先發輪值，讓洋基總管凱許曼酸溜溜地將紅襪比喻為金州勇士隊，勇士招牌球星柯瑞同意此說法，「我喜歡這個譬喻，因為紅襪是我的最愛。」

勇士隊今夏延攬進前雷霆一哥杜蘭特，形成「四巨頭」衝擊總冠軍，就在紅襪搶下賽爾後，搭配波塞洛、普萊斯先發輪值如虎添翼，令過往有邪惡帝國之稱的洋基總管凱許曼不禁說，「波士頓是大聯盟的金州勇士隊。他們有了杜蘭特、格林、湯普森和柯瑞。」

柯瑞不否認這種說法，「紅襪的確在休季進行不少補強，經營棒球最終仍希望能贏球。因為這也是我們追求的，我喜歡這個比喻。」不過柯瑞當時支持紅襪，完全是為了和弟弟唱反調，「因為他支持洋基隊，所以我選了紅襪。」

紅襪新球季雖然少了宣告退役的精神領袖「老爹」歐提茲，冀望年輕強打手貝茲、波格茲、貝尼坦迪發揮，以及季外減重有成的「功夫熊貓」山多沃打出身價。

(中時電子報)