核食公聽會新北場 反核食民眾抗議推擠

我要評比

日本核災後食品風險危害評估及管理暨日本4縣食品開放與否公聽會25日在新北市新店舉辦，中華統一促進黨成員在場外抗議，數度衝撞警方防線。（黃世麒攝）

反核食民眾在公聽會場外抗議。（黃世麒攝）

日本核災後食品風險危害評估及管理暨日本4縣食品開放與否公聽會25日在新北市新店舉辦，國民黨副主席郝龍斌（中）出席。（黃世麒攝）

為了阻止日本核災區食品進口，國民黨25日發動民眾到行政院核災區食品公聽會場外抗議，民眾舉著各式標語，表達堅決反對核災食品進口的決心。（劉宗龍攝）

衛福部今天(25日)在新北市新店區舉辦日本核災食品公聽會，國民黨、中華統一促進黨分別動員民眾前往抗議，統促黨數度欲衝進會場，均被警方人牆擋住，但未爆發進一步衝突。

(中時電子報)