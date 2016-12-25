梵蒂岡與北京已達「建交前夕」

教廷可能很快就與中國大陸建立外交關係。(圖/美聯社)

法國廣播電台（RFI）在12月24日刊出評論，指這個平安夜對中國大陸的天主教徒有不同以往的氣氛，暗指大陸與梵蒂岡可能建交。

天主教梵蒂岡教廷從上一任教宗本篤十六世在2007年發表《致中國教會信函》，首次抛出願與中國大陸官方談論教權的爭議問題，雙方的對話就沒有中斷過。法廣報導稱，梵蒂岡與北京的建交談判已經進入尾聲，雙方都有意恢復自1951年以來中斷的雙邊關系。

天主教在中國大陸有著龐大信眾群，雖然從沒有仔細統計，但是外界相信中國大陸的基督/天主教信徒可能高達一億人，而且還會持續以每年10%的速度成長，在2030年之前就會成為全球基督徒最多的國家，梵蒂岡自然期待與上億名中國教徒直接對話。

不過，也正因為基督徒不斷增加，也造成北京政府的擔憂。假如大陸的基督/天主教信徒超過一億人，這已超過中國共產黨的黨員總數。共產黨以標榜無神論起家，他們對於龐大的信仰團體都感到疑慮，因此總是對任何信仰團體安排全面監控權，長久以來這是無法被教廷同意的，也是雙方的主要岐見。

梵蒂岡可能對此讓步，北京人民大學國際關系學院的王義桅教授表示，北京與梵蒂岡可能會沿用越南與梵蒂岡在2010年達成的協議，就是梵蒂岡有表面上的主教任免權，而北京握有實際決定權；換言之「北京先決定中國教區主教，由梵蒂岡來背書保證。」

現在中國大陸的天主教會分成中共同意的「官方教會」與民間的「地下教會」。官方教會受到大陸宗教事務部的管理，在不違反大陸官方禁令下進行基督教教義宣導，浙江溫州有許多官方教會的巨大教堂。而地下教會則迴避官方的干涉，常常是個人家庭裡秘密的舉行慶典與教義宣導，又被稱為「家庭教會」，常常被大陸官方視為非法團體而取締。

美國民間宗教權益組織「對華援助協會」日前發表聲明，譴責大陸當局打壓高校基督徒的聖誕活動。聲明指出，大陸的微信群近期發布有關河南商丘某高校的一則通知，內容是公安機關嚴禁12月24日「平安夜」有任何團契活動，並要校方嚴厲取締，以確保各學院學生不得參加。似乎在中國大陸，基督教信仰仍有巨大的官方阻力。

(中時電子報)