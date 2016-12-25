核食公聽會 郝龍斌：不能模糊焦點

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日本核災區食品管理及開放與否公聽會新北場今天爆發多起激烈衝突。國民黨副主席郝龍斌等人都出席表達反對，籲政府要說明清楚，不能模糊焦點。

這場公聽會上午在新店舉行，一早就聚集許多民眾高喊反核食口號，現場雖部署優勢警力，但仍爆發多起衝撞衝突。

現場群眾高喊「誰挺核食就罷免誰」口號，場面火爆。郝龍斌也在立委賴世葆、費鴻泰等多人陪同到場表達反對立場。

郝龍斌表示，一個主張反核的政府卻要進口核災食品，這是大家都不能接受的，但在政府根本說明不清楚下，這次公聽會更不能模糊焦點。

他表示，大家表達意見上應理性和平，但要求政府一定要說明清楚。他也呼籲大家一起參與反核食進口連署。

立委賴世葆表示，政府所謂要做好源頭管理就是「日本要我們吃就要吃」，檢驗設備能力完成前，應拒絕日本核災區食品進口，行政院長林全曾說暫緩進口，但大家要求的是永遠禁止進口。1051225

(中央社)