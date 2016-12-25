最嗆公務員李來希 年金是人生最後一戰

他號召十萬軍公教上街頭，他在年金改革委員會舌戰群雄，「（年金）這一仗，是我意外的遭遇」，國家年金改革委員會委員李來希說，這是他人生的最後一戰，希望2年後功成身退。中央社記者葉素萍攝 105年12月25日

他號召十萬軍公教上街頭，他在年金改革委員會舌戰群雄，「（年金）這一仗，是我意外的遭遇」，國家年金改革委員會委員李來希說，這是他人生的最後一戰，希望2年後功成身退。

當了37年的公務員，現為勞動部技監的李來希，過去為勞工爭福利，包括，勞退新制、彈性工時 (雙周84小時）、積欠工資墊償、育嬰留職停薪津貼、大量勞工解僱法等重要政策，都出自他的手。

「我訂的法案都是朝小野大時期通過的，如果你夠專業，國民黨也擋不住你的，這就是展現你能力的時候」，細數過去推動重大法案，與立委、各部會交手鬥智，李來希臉上有掩不住的驕傲。

勞退金改制歷時14年，他說，勞退新制是最自豪的政策，「雖然它不是好的政策，但在當時的時空環境之下，它是次要的選擇且是最好的選擇」。

李來希說，過去勞工退休金看得到，吃不到；推動勞退新制時，有人罵他讓勞工領這麼少；但是，雖然勞退新制所得不高，至少每個人都領得到。

最近復興航空解散，就有網友留言給他說，「理事長終於看到當年你推勞退新制的成果，歷史應該還你一點公道」；李來希說，復航的員工不必擔心退休金，因為勞退新制都在個人戶頭，復航員工抗爭的不是退休金，而是工作權、資遣費。

過去他為勞工爭權益，現在卻彷彿站在勞工的對立面。年金改革這個議題，他是軍公教眼中的「頭號戰將」，卻是反對者眼裡的「頭號戰犯」。

「這個對立不是我造成的，這個對立是整個社會氛圍把它營造而出來，軍公教與勞工對立」，李來希有些無奈。

李來希在2013年從勞委會綜規處長被調為技監。當時身兼全國公務人員協會年金小組召集人的他，多次替公務員發聲，卻被調離主管職。

他說，這3、4年來，他被調了一個閒缺，沒有實權，無法替勞工發聲，再加上他身兼全國公務人員協會理事長，又發生年金改革事件，讓他有一點舞台，他就把所有精力投入這裡。

不同於一般公務員的溫良恭儉讓形象，李來希敢怒敢言，他曾怒嗆時任考試院長關中「放肆」，也敢跟上級長官、時任勞委會主委的潘世偉拍桌對罵。

「我最大的缺點是鋒芒太露，因為藏不住」，一開口，李來希的傲氣就跑出來了。他說，中國官場講內斂，但是「那太假了，虛偽何必呢？有什麼事該做就做，有多少能力就表現出來」。

他說，父親70歲才生他，83歲去世，父親走了之後，家道比較中落，自己是不得已才當公務員，為了一口飯吃。

李來希是雲林出身的本省小孩，大學時曾是辯論社社長。他說，太太形容他「你如果當汽車推銷員，你會是黃金推銷員，你如果是去拉保險，也是黃金保險員」，自己卻選錯行，到公務科層體系打轉。

「（年金）這一仗，沒有人比我更希望它落幕，這一仗是我意外的遭遇」，擔任公務員37年，李來希說，自己早就符合退休要件，現在的年資，其實都已經算是「無效年資」，陰錯陽差打了這一場仗，辛苦4年多了，坦白說，真的身心俱疲。

他說，雖然得到軍公教人員那麼多回饋，但也受到很多屈辱，毀譽參半，「連我哥哥都說，你是個爭議性人物」。

說到這裡，他嘆了一口氣，「我是個爭議性人物？我向來沒有爭議的!我不偷不搶不爭，今天變成爭議性人物、變成社會的話題人物」。

李來希說，年金議題本身就是爭議性，「你又要靠邊站，又有一定的立場，對方也是，自然會有一些爭辯，外人會給你一些評價，那些評價，所謂的爭議性就出來了」，如果是針對議題，都沒有關係，但如果是人格，那大可不必，那就是過度猜測。

他說，這幾年自己像透明人一樣，堂堂正正，行程都公開在臉書上，「我沒有什麼可以挑剔的，我的主張、我的行事、我的作為，你挑不到我什麼啦」。

李來希說，哥哥的話是開玩笑的，也是心疼他，哥哥小有財力，曾跟他說，「這些（年金）才多少錢，沒有錢我給你好了啦，爭什麼？為了那幾塊錢！」。

背負軍公教人員的期待，現年62歲的李來希說，年金議題是「人生最後一戰」，這個議題推了4年了，接下來還有2、3年可以從事這個運動，他預計年金改革可能會在2年之內完成，2年之後，他剛好功成身退。

李來希說，「我不是希望不改革，我是希望平穩地落幕」。1051225

(中央社)