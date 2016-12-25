德鎮發現1.8噸未爆彈 耶誕節急撤5.4萬人
德國南部城鎮奧格斯堡（Augsburg）5萬4000名居民耶誕節早上恐怕是有家歸不得了，因為當局正忙著拆除1顆二次世界大戰1.8噸的未爆彈。
美聯社報導，奧格斯堡中世紀教堂和市政廳所在地區已經封鎖。警方今天表示，臨近街區明天早上8時後外人不得進入，而區內所有的人也都必須在上午10時前撤離完畢。
需要多少時間才能拆除炸彈，警方也說不準。
德國很常見到戰時所留的未爆彈，不過這次撤離規模，高出2011年科布倫茲（Koblenz）未爆彈拆除作業所撤離的4萬5000多人。
1944年2月25、26日期間，數百架英、美轟炸機猛烈空襲奧格斯堡，當地大部分地區都遭摧毀。（譯者：中央社蔡佳敏）1051225
(中央社)
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