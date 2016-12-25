星戰莉亞公主心臟病發 同戲演員憂心

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在「星際大戰」（Star Wars）中飾演莉亞公主（Princess Leia）的好萊塢女星嘉莉費雪心臟病發作後，耶誕夜在加護病房度過，與她有過許多對手戲的哈里遜福特表示震驚又難過。

法新社報導，現年60歲的嘉莉費雪（Carrie Fisher），昨天中午突然心搏停止時，所搭的班機正準備降落洛杉磯，機上急救人員為她施以心肺復甦術。

嘉莉費雪的弟弟陶德（Todd Fisher）表示， 她已經從急診室移往加州大學洛杉磯分校醫學中心加護病房（UCLA Medical Center）。

與嘉莉費雪有過許多對手戲，在星戰三部曲中以及去年「星際大戰七部曲：原力覺醒」（ Star Wars: The Force Awakens）中飾演「韓蘇洛」（Han Solo）的哈里遜福特（Harrison Ford），今天在提供給媒體的聲明中說他「震驚又難過。」

他說：「我們的心與嘉莉，她的家人及朋友同在，」他稱嘉莉費雪是「親愛的朋友。」

昨天的新聞報導指出，嘉莉費雪甫結束她最新1季電視影集「大禍臨頭」（Catastroph）的拍攝工作，「大禍臨頭」為亞馬遜（Amazon）製作的電視喜劇影集，背景設定在倫敦。

與嘉莉費雪在星戰系列合作過的明星也紛紛向她致意。

在「星戰」故事中飾演嘉莉費雪雙胞胎兄弟「天行者路克」的馬克哈米爾（Mark Hamill）推文：「2016年還能再更壞嗎…送給@嘉莉費雪我們全部的愛。」

在「星戰」眾多不同系列電影與小螢幕版本演出過的華瑞克戴維斯（Warwick Davis），以及在星戰中飾演「阿丘」的彼得梅休（Peter Mayhew），還有與嘉莉費雪一同演出「原力覺醒」、飾演法絲瑪隊長（Captain Phasma）的克里斯蒂（Gwendoline Christie）都紛紛貼文致意。（譯者：中央社許湘欣）1051225

(中央社)