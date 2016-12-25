婚禮怪客順手牽羊 竊專業攝影器材

我要評比

有竊盜前科的高姓男子參加喜宴，見被害人廖姓攝影師忙於拍照，疏於看管攝影器材時，心生歹念竊取專業單眼相機和鏡頭後離去，高雄市警方逮捕，今天依竊盜罪嫌送辦。

高雄市警察局鳳山分局表示，27歲高男到鳳山區一家婚宴會館參加喜宴，發現廖姓攝影師忙於拍攝婚禮過程，疏於看管攝影器材時趁機行竊，廖男發現攝影器材遭竊後報案。

警方受理後前往婚宴餐廳調閱監視器，掌握高男犯案過程與衣著特徵追緝；高男昨天晚間到新興區一家咖啡廳用餐，被害人的友人認出，警方獲報前往逮人，出示犯案過程影像，高男俯首認罪，交出贓物。

警方表示，高男供稱他對攝影也有興趣，見到廖姓被害人的單眼相機屬高單價器材，才趁被害人不注意時將專業相機與鏡頭竊走。

警詢後，全案依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦。1051225

(中央社)