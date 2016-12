自稱閃靈人員貼汪精衛照指中華民國納粹 網友打臉

一位自稱閃靈樂團工作人員的網友「王朵拉」,並且在以色列辦事處臉書貼出一張汪精衛政權與納粹德國的官宴合照,指中華民國是中國納粹。被網友打臉「指鹿為馬」。(FB)

新竹市光復中學在一場納粹變裝鬧劇後,一夕之間為全國甚至國際關注焦點。不少網友護航認為納粹不關台灣的事,不應太苛責學生,忽略此歷史傷口為國際禁忌。一位自稱閃靈樂團工作人員的網友「王朵拉」,並且在以色列辦事處臉書貼出一張汪精衛政權與納粹德國的官宴合照,指中華民國是中國納粹。被網友打臉「指鹿為馬」,其後「王朵拉」的留言消失,臉書也關閉。

新竹市光復高中學生在變裝遊行時全班扮成納粹,駐台北以色列經濟文化辦事處強烈譴責,在臉書發出聲明對台灣發生這起事件深感失望。但有位自稱是閃靈樂團工作人員的網友「王朵拉」,以英文留言指出:中華民國自身就是中國納粹,且至今這個非法政權還在這個島上有許多支持者,難怪人民會如此漠視納粹大屠殺。(Republic of China is Chinese Nazi itself and this illegal regime still has many supporters on the island, no wonder people are so ignorant about massacre)。

據《聯合報》報導,網友「王朵拉」並且放出一張官式宴會照片,牆上並排掛著中華民國國旗與德國納粹旗幟。但網友隨即打臉「王朵拉」,指出圖中不是真的中華民國政權「這圖是南京政府的汪精衛,不是重慶那個蔣光頭....」。並有人諷刺,閃靈如此肯定日本皇軍,不該批評日本同路人汪精衛。

有PTT八卦版網友分析「蔣光頭當然有跟德國合作過,但是1926~1933這段期間是魏瑪德國,基本上不關希特勒的事情,反而自1933年開始希特勒掌權以後中德關係就急轉直下。」

「王朵拉」被網友指出「指鹿為馬」後,在以色列辦事處的臉書留言消失,並被PTT八卦版鄉民發現臉書已關閉。有人懷疑此人是否真的為閃靈人員,指出追閃靈多年還沒看過台上有叫朵拉的。

