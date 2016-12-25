NBA》國王今夏就鎖定奈特 太陽不肯放

國王從今年夏天開始，就在積極爭取太陽後衛奈特的加盟。(美聯社資料照)

根據《ESPN》爆料，國王隊從今年夏天就開始鎖定太陽替補後衛奈特，期望他能加盟提升國王後場戰力，可惜無論國王怎麼報價，太陽總管麥克多諾就是不心動，強調明年2月23日交易截止日前，都沒有把奈特交易出去的打算。

畢竟太陽目前擁有布雷索、戴文布克兩名主力後衛，兩人幾乎占光所有後場球員上場時間，也把奈特擠到球隊第六人位置，季初甚至讓他一度適應不良，表現陷入低迷，可是奈特本季仍拿平均每場13分、2.8助攻與2.7籃板。

不過這樣的數據，卻跟奈特上季場均19.6分、5.1助攻與3.9籃板表現有段差距，證明比起當替補，他更具先發實力，可惜太陽如今擺明全力栽培布雷索與布克，也不打算放掉奈特，就算奈特的交易傳聞從沒停過。

國王積極爭取奈特加盟主因，在於總教練佛格一直不太滿意當前達倫柯里生、勞森兩名控衛表現，期望擁有更強爆發力的奈特加入，可以改善後場表現不穩定的現況，可惜國王恐怕暫時很難提出讓麥克多諾的交易條件。

(中時電子報)