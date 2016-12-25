2民眾互毆 引藍綠議員及「市府人員」關切

台南中西區美樂地賓士KTV前今天凌晨發生民眾互毆，警方接報前往處理，發現謝姓男與趙姓男子在店前互毆，旁邊則有20多人圍觀。警網將兩人帶回偵辦，雙方友人見狀出面勸架要私了不說，連警方處理過程還不斷接到藍綠議員的電話，甚至更有自稱是「市府人員」的男子到場關切。全案偵訊後，警方依社維法將2人裁罰3000元。

(中時)