反核食 郝龍斌：早有漏洞不應開放

核災區食品今舉辦新北公聽會，場內場外爆發推擠，國民黨副主席郝龍斌表示，日本核災區食品現有的漏網之魚都抓不完，更不該談開放，認為會議根本是「說服會」而非公聽會。

政府上月在全台舉辦10場公聽會，但因3天內通通辦完，遭外界批評敷衍了事，場場爆發衝突，相關單位後續開會決議將於12月25日、明年1月2日、8日，分別在新北市、高雄市、台北市等地再加開3場公聽會。

加開的第1場「日本核災後食品風險危害評估及管理及茨城、櫪木、千葉、群馬食品開放與否公聽會」今天上午在新店「台北矽谷國際會議中心」舉行，一早就聚集許多民眾高喊反核食口號，現場雖部署優勢警力，場內場外仍爆發多起抗議和推擠衝突。

會議一開始，場內民眾就高喊「違反程序正義」，認為很多民眾都有報名，但至今進場的民眾還不到一半，高呼要達法定人數才能開始，並與現場警方發生推擠。

國民黨立委蔣萬安說，很多有報名的民眾仍在場外，呼籲主辦單位應讓有走行政程序的民眾先進場，讓大家充分的溝通，才是今天會議的目的。

國民黨立委王育敏則表示，根據衛福部相關規定，公聽會地點必須14天前公布，這場公聽會並未依法辦理，質疑今天公聽會的合法性。此外，月初舉辦公聽會會前會時，並不知道核災區食品早已流入台灣，既然現行機制無法進行有效把關，代表食安5環邊境查驗完全破功，「還有資格進一步談開放的問題嗎？」

國民黨副主席郝龍斌也說，核災區食品現有的漏網之魚都抓不完，怎麼談開放，他強調自己是食品專業，認為沒有清楚的資訊不應開公聽會，認為這場會議根本是「說服會」而非公聽會，要求與會官員說明支持核災區食品進口原因。1051225

(中央社)