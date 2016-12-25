李嘉欣被困新千歲機場 氣怨國泰航空

李嘉欣近日去北海道玩卻被困在機場。（圖／取自李嘉欣微薄）

嫁給富商許晉亨的女星李嘉欣，婚後淡出螢光幕前，取而代之的是狂曬幸福生活，近日她人到北海道度假，卻碰上大雪被困在新千歲機場走不了。她今（25日）晨忍不住發文抱怨國泰航空，指國泰毫無通知與安排！

李嘉欣在北海道碰上大雪，機場關閉造成航班大亂，她也因此被困在機場無法返家。不過也許是耐心到達極限，她今晨在微博抱怨，表示自己在新千歲機場已經等了3天，國泰航空卻連通知與安排都沒有，「其他航空公司都飛了！」

不少人安慰李嘉欣，盼她能順利返家過節，不過卻有網友酸她「不舒服你可以包機或乘坐私人飛機」，認為若選擇搭大眾運輸工具，要她少點抱怨。怎知該網友反遭其他人圍剿，但也有網友建議她「叫妳公公把國泰航空買下來！」

(中時電子報)