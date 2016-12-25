公路總局：國道客運農曆春節前不漲價
交通部公路總局今天表示，已協調各家國道客運業者，春節前不漲價，預定元宵節前後再調整票價。
一例一休實施後，國道客運業者因成本增加，紛紛提出調高票價措施，首都客運率先公布明年1月5日起宜蘭線全票漲新台幣2到8元，國光客運、統聯客運也都擬妥漲價方案。
公路總局說，與客運業者協商後，業者同意暫緩漲價，農曆春節前仍維持現行售價，預定元宵節前後再調整。
公路總局表示，國道客運業者為吸引鼓勵民眾搭乘利用國道客運服務，長期以來實售票價都低於核定票價上限，因應新勞動法令所需必要增加的成本，目前首都及統聯客運已向公路監理機關申請備查調整縮減現行相關票價優惠幅度，但仍低於核定票價上限。1051225
(中央社)
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